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В Польше предотвращено покушение на криминального авторитета Мамуку

В Польше предотвращено покушение на криминального авторитета Мамуку Квижинадзе

Фото: Bryan Woolston / Reuters

В Польше предотвращено покушение на криминального авторитета Мамуку Квижинадзе, который считается врагом Шакро Молодого. Об этом сообщает ИА «ПраймКрайм».

По данным издания, Мамука Квижинадзе стал врагом Шакро Молодого после того, как первый заблокировал ряд решений второго, касавшихся жизни в исправительных учреждениях одного из соседних с Россией государств. Таким образом Мамука не только выказал недовольство политикой Шакро, но и помешал его планам.

Предполагается, что именно поэтому на Мамуку готовили покушение: авторитет заметил неизвестный автомобиль рядом с местом, где должна была пройти воровская сходка. В машине оказалось пятеро человек, замышляющих расправу. Люди Квижинадзе жестоко избили прикладами троих из них, а двоих убили ножами.

Ранее сообщалось, что в Испании закрыли дело о подкупе судьи ради смягчения наказания, в котором подозревали главного российского вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой). Информация о возможном подкупе появилась в СМИ в октябре 2021 года.

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Леонид Микуляк
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