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Блогерша примерила одежду бренда Ким Кардашьян и возмутилась ценами

Блогерша Рокси оценила качество вещей бренда Кардашьян Skims и возмутилась их стоимостью

Фото: Roxxsaurus / YouTube

Британская блогерша купила продукцию бренда предпринимательницы Ким Кардашьян Skims и возмутилась ценами на указанные товары. Соответствующий материал публикует The Sun.

Покупательница Рокси (фамилия не уточняется) приобрела несколько позиций марки и показала распаковку одежды с примеркой на камеру. Отмечается, что общая стоимость заказа составила 700 фунтов стерлингов (51,9 тысячи рублей), в него вошли платья, домашние комплекты, нижнее белье, а также спортивные наряды.

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Сначала юзерша продемонстрировала пижаму из махровой ткани бежевого цвета, состоящей из топа и шортов. По словам автора ролика, качество вещей не соответствует их стоимости, поскольку они не подошли ей по размеру. Такое же мнение она высказала по поводу легинсов для фитнеса. «Лосины слишком дорогие, не покупайте их», — заявила девушка.

В то же время облегающие трикотажные платья блогерша оценила и порекомендовала к покупке. По ее мнению, они подчеркивают достоинства фигуры и скрывают все недостатки, при этом сквозь них не просвечивает нижнее белье. Героине материала также понравилось боди, поскольку оно скорректировало ее тело.

Ранее сообщалось, что блогерша с никнеймом @whatigot_ заказала в сети купальник известной марки и получила прозрачную ткань. Девушка рассказала, что за 80 долларов приобрела в сети указанный предмет гардероба желтого цвета бренда Kylie Swim, принадлежащего модели Кайли Дженнер. На размещенных кадрах юзерша примерила данное изделие, один из фигурных вырезов которого частично обнажал ее грудь и доходил до талии.

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Майя Пономаренко
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