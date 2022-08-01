Назван реалистичный срок разрыва экономических связей России и ЕС

Экономист Баженов: разрыв экономических связей России и Европы может произойти к 2027 году

Полный разрыв экономических связей России и Европы может произойти к 2027 году, считает экономист, глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов. При этом полностью отказаться от российской нефти европейцы, по его мнению, смогут к концу 2022 года. Свой прогноз специалист озвучил в разговоре с «Лентой.ру».

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер заявил, что Германия не сможет отказаться от поставок газа из России в ближайшие пять лет. Он добавил, что идея об отказе от экономических связей с Россией является «абсурдной и опасной».

«Пятилетний горизонт действительно является самым реалистичным, — сказал Баженов. — С точки зрения инфраструктуры, пока нет возможности полностью заместить российский газ теми же поставками сжиженного природного газа (СПГ) или альтернативными источниками энергии. Так что, вероятно, разрыв произойдет к 2027 году. Ситуация с нефтью намного проще — от нее можно отказаться уже в конце текущего 2022 года».

Эмбарго на российскую нефть пока так и не наложено, но, как считает экономист, объясняется это только тем, что резкий отказ от поставок из России чреват серьезным шоком для рынка, что особенно опасно в текущих кризисных условиях.

«Даже санкции вводят так, чтобы успеть перевести в новый формат все цепочки, финансовые транзакции. Так что, на мой взгляд, полного эмбарго можно ждать к концу года, — допустил собеседник «Ленты.ру». — В ближайшее время мы будем наблюдать такое противостояние: Москва будет вводить новые ограничения на поставки газа, цены продолжат расти, испытывая на прочность западных потребителей. Вопрос только в том, кто первым даст заднюю».

Ранее глава Министерства финансов Германии Кристиан Линднер призвал прекратить использование газа для выработки электроэнергии на фоне сокращения поставок топлива из России. Об этом он заявил в интервью газете Bild am Sonntag.

По его словам, ФРГ следует работать над тем, чтобы после газового кризиса не последовал кризис энергетический. «Вот почему газ больше нельзя использовать для производства электроэнергии, как это происходит сейчас. Вместо этого нам нужно получить другие мощности», — подчеркнул министр.

