Андрей Воробьев рассказал о вводе в оборот новых земель сельхозназначения

Воробьев: 950 тысяч гектаров сельхозугодий будет использоваться в Подмосковье к концу года

«Стараемся ввести в оборот все наши сельскохозяйственные земли. В 2014 году работало менее 500 тысяч гектаров. К концу года объем должен составить 950 тысяч гектаров», — заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава Подмосковья напомнил, что в регионе действует программа «Подмосковные 10 гектаров». Она также позволяет вводить земли сельскохозназначения, которые ранее простаивали. Участвуя в программе можно получить землю от 10 до 200 гектаров в безвозмездное пользование на срок до 6 лет.

Все консультации можно получить в Центре поддержки фермеров по телефону 8 (495) 631-63-90 (доб. 56557).

Андрей Воробьев добавил, что в Госдуме рассматривается закон, который позволит существенно ускорить процедуру изъятия неиспользуемых земель.

В Подмосковье в этом году планируют собрать урожай с 220 гектаров теплиц. Об этом Андрей Воробьев сказал на совещании с областным правительством и главами.

«Благодаря федеральной программе и региональной поддержке мы за последние годы построили большое количество теплиц и снимаем огромный урожай — 220 гектаров у нас будет к концу года. На 1 месте в стране — 270 гектаров в Липецкой области. Все самое передовое, что используется в закрытых грунтах, также будет реализовываться на нашей территории», — сказал губернатор.

За 8 лет Московская область по овощам закрытого грунта поднялась с 36 места на второе. Производство увеличилось почти в 20 раз.

Планируется, что урожай с открытого грунта в регионе вырастет на 10 процентов по отношению к прошлому году.

«Еще одна большая тема — это овощеводство, растениеводство в открытых грунтах. Мы перед посевной вели разговор с аграриями, и сейчас внимательно следим, как наращиваются объемы. Плюс 10 процентов в этом году мы должны снять урожай», — отметил губернатор.

Создание дополнительных современных картофеле- и овощехранилищ поможет сохранить собранный урожай и сдержать рост цен на «борщевой набор». «Как мы понимаем, чтобы сохранить урожай и иметь так называемый «борщевой набор» в конце зимы - начале весны, для этого должны быть современные овощехранилища. Такая программа субсидирования у нас есть, овощехранилища строятся», — напомнил Андрей Воробьев.

