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Порт Одессы покинуло первое судно с украинским зерном

CNN Türk: первое судно с украинским зерном покинуло порт Одессы

Фото: Vadim Ghirda / AP

Первое судно с украинским зерном, сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне, покинуло порт Одессы и в скором времени возьмет курс на Ливан, сообщает CNN Türk.

«Судно покинуло порт Одессы», — говорится в сообщении телеканала.

31 июля в Минобороны Турции сообщили о скором начале вывоза зерна с Украины. Военное ведомство уточнило, что технические работы, касающиеся транспортировки зерновых, завершены, и поэтому отправка первых судов запланирована на 1 августа.

Соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море Россия, Турция, Украина и ООН подписали 22 июля в Стамбуле. В рамках документа Россия и Украина условились не наносить удары по судам, вывозящим зерно.

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Виктория Кондратьева
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