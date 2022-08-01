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Медсестра хосписа назвала главные ошибки людей при уходе близких из жизни

Медсестра хосписа назвала отказ от введения умирающим обезболивающих ошибкой их близких

Фото: Shutterstock

Медсестра хосписа Пенни Смит (Penny Smith) в ролике, опубликованном в TikTok, назвала главные ошибки, которые люди совершают, когда их близкие уходят из жизни. Она рассказала, что не стоит заставлять умирающих есть и пить, а также отказываться от введения им обезболивающих препаратов.

По словам медсестры, одной из ошибок, которые совершают родственники или друзья умирающих людей, является то, что они заставляют пациентов употреблять пищу и жидкость. «Умирающее тело не нуждается в еде, не нужно давать им также и воду», — объяснила Смит. Их тела отключаются и не могут ничего потреблять, добавила она.

Кроме того, специалистка посоветовала близким умирающих людей не отказываться от предложения врачей вводить им обезболивающие препараты. «Некоторые думают, что тем самым убивают их, но это не так», — подчеркнула Смит. По ее словам, лекарства назначаются докторами в безопасных дозах.

Ранее Смит раскрыла признаки приближающейся смерти. Она рассказала, что в последние минуты у умирающих людей вытянутая шея и неподвижный взгляд. Кроме того, отметила медсестра, в последние недели жизни пациенты хосписа много времени спят, очень мало едят и становятся замкнутыми.

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Асель Минбаева
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