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В США допустили ядерную катастрофу из-за Украины

National Interest: в США заявили, что конфликт на Украине может закончиться ядерной войной

Фото: Russian Defence Ministry / Global Look Press

Конфликт на Украине продолжается и может закончиться ядерной катастрофой, считают политолог Колорадского университета Джайлз Дэвид Арсено (Giles David Arceneaux) и его коллега из Военно-морского колледжа США Рэйчел Текотт (Rachel Tecott), пишет американский журнал The National Interest.

По словам экспертов, по мере продолжающихся боевых действий каждая из сторон скорректировала свои цели. По мнению политологов, Москва отказалась от своих первоначальных планов, а минимальные задачи Киева — возврат освобожденных российскими войсками территорий на юге страны. Некоторые политики предлагают руководству Украины «расширить свои амбиции» и вернуть территории, вернувшиеся в состав России в 2014 году, указали они.

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Авторы статьи пишут, что в США не умолкают споры: насколько сильной должна быть поддержка Украины Вашингтоном. Военные и политики высказывают различные варианты, основываясь на оценках угрозы ядерной войны.

«Вероятность применения ядерного оружия может быть низкой, но она не равна нулю», — допустили специалисты. По мнению политологов, США следует тщательно проанализировать этот вариант, чтобы выстраивать свою политику на Украине.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва не угрожает ядерным оружием, но готова защищать суверенитет государства. По его словам, первоисточником риторики вокруг возможности ядерной войны являются безответственные западные политики.

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Марина Совина
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