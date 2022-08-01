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В Узбекистане разблокировали «ВКонтакте» и другие популярные соцсети

Власти Узбекистана открыли доступ к Twitter, «ВКонтакте» и WeChat

Фото: Unsplash

Власти Узбекистана открыли доступ к ранее заблокированным в стране популярным соцсетям Twitter, WeChat и «ВКонтакте». Об этом сообщило Агентство информации и массовой коммуникации при президенте Узбекистана в своем Telegram-канале.

«С сегодняшнего дня на территории нашей страны полностью возобновляется беспрепятственный доступ к социальным сетям Twitter, WeChat и "ВКонтакте". Продолжаются переговоры с платформой TikTok, об их итогах будет сообщено дополнительно. Блокировки только вредят развитию», — говорится в сообщении.

Соцсети разблокировали спустя год после начала ограничения их работы в республике. В июле 2021 года госинспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций Узбекистана ограничила доступ к площадкам за нарушение закона «О персональных данных».

Поправки в закон «О персональных данных», в соответствии с которыми с 15 апреля 2021 года все интернет-ресурсы обязаны хранить персональные данные граждан республики на территории страны, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал в январе 2021 года.

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Денис Савосин
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