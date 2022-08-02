Раскрыты сроки выхода Android 13

9to5google: публичная версия Android 13 появится на смартфонах в сентябре

Google собралась выпустить Android 13 в первом месяце осени. Об этом сообщает издание 9to5google.

Журналисты профильного медиа изучили бюллетень по безопасности за август 2022 года и опубликованный документ «Примечания к выпуску безопасности Android 13». Специалисты полагают, что техническая информация об особенностях операционной системы может раскрывать ее сроки выхода. Исходя из опубликованных данных, журналисты сделали предположение, что публичная версия Android 13 появится в сентябре.

В материалах говорится, что новая версия AOSP (Android Open Source Project) выйдет на смартфоны вместе с патчем за 1 сентября 2022 года. Данное исправление содержит 107 устраненных уязвимостей для различных компонентов операционной системы разного уровня опасности.

Журналисты медиа отметили, что тестирование Android 13 началось раньше, чем других версий ОС. К июню Google успела выпустить третью бета-версию ОС: «Компания ускорилась и на один гигантский шаг приблизилась к публичному выпуску».

Google анонсировала выход нового поколения операционной системы Android в середине мая. ОС была представлена в ходе мероприятия Google I/O 2022.