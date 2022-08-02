Кремль ответил на вопрос об участии Путина в саммите АТЭС

Представитель Кремля Песков заявил, что Путин примет приглашение на саммит АТЭС

Президент России Владимир Путин с удовольствием примет адресованное ему приглашение для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает во вторник, 2 августа, ТАСС.

Он отметил, что вопрос о формате участия главы государства в данном форуме будет решен «ближе к моменту проведения мероприятия».

Пресс-секретарь президента России также добавил, что Москва «участвует в работе АТЭС, придает большое значение этому объединению».

В мае сообщалось, что министры экономик АТЭС не согласовали финальное заявление по итогам встречи в Бангкоке. По словам неназванного представителя российской делегации, большинство делегаций, включая Таиланд и Россию, пытались согласовать текст финального заявления «до последнего», при этом было одобрено 23 из 24 параграфов документа, касающегося экономической и торговой повестки. Однако, в итоге «США, Канада, Австралия, Япония и Новая Зеландия не поддержали призыв России и Китая продолжить сотрудничество над повесткой АТЭС».