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Американский спецназ получит новый разведывательный самолет

Defense News: командование спецопераций США выбрало самолет Sky Warden для разведки

Фото: L3Harris Technologies, Inc

Командование специальных операций США (USSOCOM), которое руководит войсками специального назначения, получит новый разведывательный самолет для программы Armed Overwatch. Ведомство выбрало турбовинтовой самолет AT-802U Sky Warden для ведения разведки в сложных условиях, пишет Defense News.

В рамках первого контракта на сумму 170 миллионов долларов компания Air Tractor начнет выпускать самолеты Sky Warden, которые будут модифицировать специалисты компании L3Harris. Самолеты смогут выполнять задачи в 2026 финансовом году.

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USSOCOM планирует создать парк из 75 самолетов, которые можно будет эксплуатировать в сложных условиях. Одномоторный самолет Sky Warden способен обеспечивать непосредственную воздушную поддержку войск, наносить удары и вести наблюдение в ходе контртеррористических операций.

Sky Warden создали на основе легкого штурмовика AT-802U, который стал развитием сельскохозяйственного самолета. AT-802U получил защиту двигателя и кабины, а также усиленную конструкцию. Штурмовик может нести до 4100 килограммов полезной нагрузки.

В октябре 2021 года в Польше представили прототип самолета MC-145B Special Operations Multi-Role Aircraft (SOMA). Самолет проходил испытания в рамках программы Armed Overwatch.

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Даниил Иринин
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