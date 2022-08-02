Американский спецназ получит новый разведывательный самолет

Defense News: командование спецопераций США выбрало самолет Sky Warden для разведки

Командование специальных операций США (USSOCOM), которое руководит войсками специального назначения, получит новый разведывательный самолет для программы Armed Overwatch. Ведомство выбрало турбовинтовой самолет AT-802U Sky Warden для ведения разведки в сложных условиях, пишет Defense News.

В рамках первого контракта на сумму 170 миллионов долларов компания Air Tractor начнет выпускать самолеты Sky Warden, которые будут модифицировать специалисты компании L3Harris. Самолеты смогут выполнять задачи в 2026 финансовом году.

USSOCOM планирует создать парк из 75 самолетов, которые можно будет эксплуатировать в сложных условиях. Одномоторный самолет Sky Warden способен обеспечивать непосредственную воздушную поддержку войск, наносить удары и вести наблюдение в ходе контртеррористических операций.

Sky Warden создали на основе легкого штурмовика AT-802U, который стал развитием сельскохозяйственного самолета. AT-802U получил защиту двигателя и кабины, а также усиленную конструкцию. Штурмовик может нести до 4100 килограммов полезной нагрузки.

В октябре 2021 года в Польше представили прототип самолета MC-145B Special Operations Multi-Role Aircraft (SOMA). Самолет проходил испытания в рамках программы Armed Overwatch.