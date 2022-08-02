Массовое нашествие клопов и тараканов в Европе напугало туристов

Туристов, отправляющихся в Испанию, предупредили о росте популяции клопов на 500 процентов

Туристов, отправляющихся в отпуск на популярные курорты Испании, предупредили о нашествии тараканов и клопов. Об этом сообщает Belfastlive.

Генеральный директор ANECPLA Хорхе Гальван отметил, что популяция насекомых выросла более чем на 500 процентов на фоне изменения климата. В частности, путешественников напугало массовое нашествие жуков на популярных в Европе курортах Аликанте, Малага, Майорка и Бенидорм.

По данным местной Национальной ассоциации компаний по охране окружающей среды (ANECPLA), насекомые длиной от пяти до шести миллиметров обычно прячутся в кроватях, на простынях и креслах, в одежде и чемоданах.

По словам экспертов, ни качество размещения, ни количество звезд в отеле не влияют на количество насекомых, которые могут находиться в мебели и постельном белье постояльцев. «Это очень серьезная проблема, с которой мы столкнулись в сфере здравоохранения», — резюмировал Гальван.

Ранее туристам назвали, по каким признакам можно понять, что в номере отеля водятся клопы. В частности, одним из показателей являются пятна крови вокруг швов матрасов.