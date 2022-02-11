Парень проигнорировал зуд в ухе и обнаружил в нем неприятную находку

Пользователь Reddit с ником BenevolentChoice рассказал, как обнаружил неприятную находку в ухе после того, как проигнорировал зуд в нем. По словам парня, в слуховом канале была кладка паука. Многие комментаторы признались, что история их встревожила.

BenevolentChoice отметил, что за две недели до обнаружения членистоногих работал в саду соседей. «После того как я целый день стриг кусты и выполнял другие различные задачи, я сел на диван и ощутил странное почесывание и царапание в ухе», — поделился автор поста. Он уточнил, что спустя примерно полчаса зуд исчез.

Необычные ощущения в ухе проявлялись в течение последующих дней. BenevolentChoice счел их проявлением симптомов некой инфекции и решил не обращать на происходящее внимания. Однако в какой-то момент парень услышал ухом невыносимые, по его словам, звуки. Рассказчик заявил, что в этот момент из его ушной раковины начало вылезать множество детенышей паука.

«Я промывал ухо водой из шланга до тех пор, пока пауки не перестали появляться. Затем моя девушка залезла мне в ухо и вытащила остатки жившего там монстра, который, похоже, находился в ухе с того самого дня работы в саду», — описал произошедшее юзер. Он не уточнил, повлиял ли инцидент на его слух, однако заявил, что неприятный случай травмировал его психологически.

Многие пользователи Reddit отметили, что история их обеспокоила. «Это мой худший ночной кошмар», «Хотелось бы мне забыть этот рассказ», — написали они. Вместе с тем отдельные юзеры выразили недоверие автору. В частности, они сочли, что паук не стал бы оставлять кладку в таком небезопасном для себя месте, как человеческое ухо.

Ранее СМИ сообщили о жителе Новой Зеландии, у которого в ухе обнаружился большой таракан. Из-за насекомого мужчина не мог нормально спать и страдал от боли.