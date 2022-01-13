Огромный таракан спрятался в ухе ничего не подозревающего мужчины

Огромный таракан спрятался в ухе жителя города Окленд в Новой Зеландии. Как сообщает Daily Star, мужчина и не подозревал, что в его ушном канале поселилось насекомое.

Зейн Уэддинг проснулся с заложенным ухом на следующий день после купания. Новозеландцу казалось, что в ухе что-то шевелится, и предположил, что туда попала вода. Врачи прописали новозеландцу антибиотики и порекомендовали поднести к уху включенный фен, чтобы просушить ушной канал. Но спустя два дня ничего не изменилось. Мужчина не мог нормально спать, страдал от боли и решил обратиться в специализированную клинику.

Выслушав симптомы, врач предположила, что у новозеландца опухоль, но во время осмотра она закричала: «О боже!», чем еще сильнее напугала пациента. Оказалось, что в ухе Уэддинга спрятался огромный таракан. Врач попыталась самостоятельно достать насекомое, но в итоге смогла вытащить только половину таракана. Для извлечения второй половины потребовалось воспользоваться медицинским аспиратором.

Уэддинг рассказал, что ему стало физически плохо, когда он узнал причину проблем с ухом. «Я ощутил, как щелкнула моя барабанная перепонка, когда его вытащили Врач, которая вытаскивала его, сказала, что читала о подобных случаях, но никогда не встречала такого в своей практике», — отметил он.

Мужчина подчеркнул, что если бы не обратился к другому врачу, то до сих пор ходил бы с тараканом в ухе. Он пошутил, что, если бы прислушался к рекомендации первого врача приложить к уху фен, в его ухе был бы вареный таракан.

Ранее сообщалось, что во вьетнамском городе Дананг червь построил гнездо в ухе мужчины. Врач облил червя соленой водой, чтобы вызвать у него оцепенение, а затем вытащил его из уха пациента.