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Туристам назвали способ защититься от клопов в отеле

Эксперты MattressNextDay назвали наличие пятен крови на матрасе в отеле признаком клопов

Фото: Pixabay

Эксперты британской компании MattressNextDay, занимающейся производством матрасов, рассказали туристам, по каким признакам можно понять, что в номере отеля водятся клопы. Способы защиты от насекомых называет Express.

Одним из показателей того, что в гостиничной кровати находятся клопы, являются пятна крови. «Когда клопов давят, они выделяют много крови, особенно вокруг швов матрасов, где они обычно прячутся, — объяснили специалисты. — Убедитесь, что на обеих сторонах матраса нет никаких пятен, прежде чем лечь спать».

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Кроме того, путешественникам порекомендовали обращать внимание на наличие маленьких белых шариков на кровати или другой мебели. «Постельные клопы любят откладывать яйца в мебель и матрасы. Издалека они будут выглядеть как скопления маленьких светлых пятен. Как правило, они бледно-желтого цвета и имеют ширину около миллиметра», — добавили эксперты.

Также сигналами о присутствии паразитов в отеле считается наличие темных пятен на стенах, экскрементов клопов, и специфичный затхлый запах.

«Важно вовремя заметить признаки наличия в постели клопов в номере, чтобы они не испортили ваш отпуск и, в конечном счете, не повлияли на ваше здоровье», — заключили специалисты и отметили, что при обнаружении одного из вышеперечисленных признаков следует немедленно обратиться к персоналу гостиницы и попросить заменить номер.

Ранее сообщалось, что американец подал в суд на один из отелей в Южной Каролине после того, как таракан заполз в его ухо во время сна и лишил слуха. Уточняется, что постоялец по имени Тодд Вансикл проснулся утром от сильной боли в ухе, которая, как выяснилось позже, возникла из-за заползшего туда насекомого.

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Валентина Процкова
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