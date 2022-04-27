Туристам назвали способ защититься от клопов в отеле

Эксперты MattressNextDay назвали наличие пятен крови на матрасе в отеле признаком клопов

Эксперты британской компании MattressNextDay, занимающейся производством матрасов, рассказали туристам, по каким признакам можно понять, что в номере отеля водятся клопы. Способы защиты от насекомых называет Express.

Одним из показателей того, что в гостиничной кровати находятся клопы, являются пятна крови. «Когда клопов давят, они выделяют много крови, особенно вокруг швов матрасов, где они обычно прячутся, — объяснили специалисты. — Убедитесь, что на обеих сторонах матраса нет никаких пятен, прежде чем лечь спать».

Кроме того, путешественникам порекомендовали обращать внимание на наличие маленьких белых шариков на кровати или другой мебели. «Постельные клопы любят откладывать яйца в мебель и матрасы. Издалека они будут выглядеть как скопления маленьких светлых пятен. Как правило, они бледно-желтого цвета и имеют ширину около миллиметра», — добавили эксперты.

Также сигналами о присутствии паразитов в отеле считается наличие темных пятен на стенах, экскрементов клопов, и специфичный затхлый запах.

«Важно вовремя заметить признаки наличия в постели клопов в номере, чтобы они не испортили ваш отпуск и, в конечном счете, не повлияли на ваше здоровье», — заключили специалисты и отметили, что при обнаружении одного из вышеперечисленных признаков следует немедленно обратиться к персоналу гостиницы и попросить заменить номер.

Ранее сообщалось, что американец подал в суд на один из отелей в Южной Каролине после того, как таракан заполз в его ухо во время сна и лишил слуха. Уточняется, что постоялец по имени Тодд Вансикл проснулся утром от сильной боли в ухе, которая, как выяснилось позже, возникла из-за заползшего туда насекомого.