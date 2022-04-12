Таракан заполз в ухо постояльца отеля во время сна и лишил его слуха

Американец Тодд Вансикл подал в суд на отель из-за таракана, который лишил его слуха

Американский турист подал в суд на один из отелей в Южной Каролине после того, как таракан заполз в его ухо во время сна и лишил слуха. Об этом сообщает The Independent.

Уточняется, что инцидент произошел в гостинице Sands Ocean Club Resort, расположенной в курортном городе Миртл-Бич. Постоялец отеля по имени Тодд Вансикл проснулся утром от сильной боли в ухе, которая, как выяснилось позже, возникла из-за заползшего туда насекомого.

После случившегося мужчина потерял слух и больше не может, как раньше, выполнять свои обязанности по дому и на работе. Ему также пришлось оплатить большие счета на медицинские расходы, кроме того, на время лечения пострадавший лишился зарплаты.

В результате турист решил подать иск в суд на отель. Он обвинил руководство Sands Ocean Club Resort в халатном отношении к постояльцам. «В номере не поддерживали чистоту, его не проверяли на наличие тараканов», — говорится в заявлении Вансикла.

Это не первый случай, когда насекомое попало в ухо человека во время сна. Похожая ситуация произошла в январе в новозеландском городе Окленд с Зейном Уэддингом. Мужчина проснулся с заложенным ухом и начал испытывать сильную боль. Позже он обратился в клинику, где врач вытащил таракана с помощью медицинского аспиратора.

