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Лукашенко отказался от экспорта белорусского зерна

Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия откажется от экспорта части урожая зерна
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Jörg Carstensen / DPA / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика намерена отказаться от экспорта части урожая зерна. Об этом он высказался во время рабочей поездки в Мядельский район, передает БЕЛТА.

Лукашенко указал на необходимость получения за счет урожая продукта с высокой добавленной стоимостью. Он пояснил, что зерно, в частности, может быть использовано для производства современных кормов или направлено на нужды животноводства с целью дальнейшего получения молочной и мясной продукции.

«Главное — добавленная везде стоимость» — подчеркнул глава республики.

В июле Лукашенко заявил, что санкции превратили зерно в новое оружие, грозящее разрушить продовольственные рынки. Он также назвал его большой политикой и возможной причиной будущих военных конфликтов.

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Алевтина Запольская
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