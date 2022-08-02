Лукашенко отказался от экспорта белорусского зерна
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика намерена отказаться от экспорта части урожая зерна. Об этом он высказался во время рабочей поездки в Мядельский район, передает БЕЛТА.
Лукашенко указал на необходимость получения за счет урожая продукта с высокой добавленной стоимостью. Он пояснил, что зерно, в частности, может быть использовано для производства современных кормов или направлено на нужды животноводства с целью дальнейшего получения молочной и мясной продукции.
«Главное — добавленная везде стоимость» — подчеркнул глава республики.
В июле Лукашенко заявил, что санкции превратили зерно в новое оружие, грозящее разрушить продовольственные рынки. Он также назвал его большой политикой и возможной причиной будущих военных конфликтов.