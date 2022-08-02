Лукашенко отказался от экспорта белорусского зерна

Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия откажется от экспорта части урожая зерна

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика намерена отказаться от экспорта части урожая зерна. Об этом он высказался во время рабочей поездки в Мядельский район, передает БЕЛТА.

Лукашенко указал на необходимость получения за счет урожая продукта с высокой добавленной стоимостью. Он пояснил, что зерно, в частности, может быть использовано для производства современных кормов или направлено на нужды животноводства с целью дальнейшего получения молочной и мясной продукции.

«Главное — добавленная везде стоимость» — подчеркнул глава республики.

В июле Лукашенко заявил, что санкции превратили зерно в новое оружие, грозящее разрушить продовольственные рынки. Он также назвал его большой политикой и возможной причиной будущих военных конфликтов.