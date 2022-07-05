Лукашенко назвал зерно новым оружием
Санкции превратили зерно в новое оружие, грозящее разрушить продовольственные рынки. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с членами Совмина и губернаторами, передает РИА Новости.
Глава республики подчеркнул, что ограничения в поставках удобрений и нефтепродуктов могут навредить последующим агросезонам. Он также назвал зерно «большой политикой» и возможной причиной будущих военных конфликтов.
Лукашенко отметил неизбежное влияние роста цен зерновых на стоимость других видов продовольствия. «Вы прекрасно помните, что предыдущий скачок цен на пшеницу в 2008 году закончился печально известной "арабской весной"», — напомнил он.
Мир регулярно запугивают «невиданным со времен Великой Отечественной войны» голодом, подчеркнул президент страны, однако ООН неспособна остановить продовольственный кризис.
«Как оказалось, доллары на хлеб не намажешь», — заключил президент, отметив рекордный рост цен.
Ранее глава Белоруссии обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию с поставкой удобрений для сельского хозяйства на мировой рынок. Российская сторона обратила внимание на то, что страны Союзного государства являются крупнейшими поставщиками удобрений.