Нефтегазовый гигант нажился на росте цен на топливо

Прибыль нефтегазовой компании BP утроилась до $8,5 млрд из-за роста мировых цен на нефть

Британская компания BP отчиталась об утроенной прибыли в 8,5 миллиарда долларов во втором квартале 2022 года по сравнению с 2,8 миллиарда долларов в тот же период прошлого года. Нефтегазовый гигант смог нажиться на стремительно растущих ценах на нефть из-за происходящего на Украине, заявил The Guardian.

В первом квартале BP получила максимальную более чем за 10 лет прибыль в 6,2 миллиарда долларов. Соответственно, в период с апреля по июнь доходность компании побила новый рекорд. Выручка производителя нефти и газа во втором квартале выросла на 35 процентов и составила 69,5 миллиарда долларов по сравнению с 51,2 миллиарда долларов кварталом ранее. Свободный денежный поток — прибыль после капитальных вложений — вырос на 32 процента, до 10,86 миллиарда долларов, а капитальные затраты сократились на 23 процента, до 2,9 миллиарда долларов.

Компания объяснила, что огромная прибыль была связана с «повышенной маржой переработки [сырой нефти в нефтепродукты]», а также большими объемами продаж. Несмотря на то что BP понесла убытки от ухода с российского рынка в размере 24 миллиардов долларов в первом квартале, более высокие цены на нефть компенсировали издержки.

Доходы нефтяных компаний в Великобритании и за ее пределами в последние месяцы резко увеличились даже несмотря на то, что домохозяйства столкнулись с беспрецедентным ростом цен. Повышенные счета за электроэнергию серьезно повлияли на инфляцию в Соединенном Королевстве, которая подскочила до 40-летнего максимума в 9,4 процента. По информации издания, в ближайшие месяцы показатель может превысить 10 процентов.

В июне инфляция в стране стала худшим показателем среди государств G7. Главной ее причиной стал рост цен на продовольствие (9,8 процента) и бензин (на 18,1 пенса за литр). Ситуация может сильно ухудшиться в октябре, когда повысятся оптовые цены на энергоносители. На этом фоне жители Великобритании начали выражать свое беспокойство и готовы выходить на забастовки.

