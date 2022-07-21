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В Великобритании рассказали о возмущении жителей из-за размера инфляции

Financial Times: жители Великобритании возмущены из-за рекордной инфляции

Фото: XYZ PICTURES / imageBROKER.com / Global Look Press

Жители Великобритании возмущены из-за размера инфляции в стране, подорожание стоимости жизни подогревает растущее недовольство граждан. Об этом сообщает газета Financial Times, передает РИА Новости.

По информации издания, в июне инфляция оказалась гораздо выше прогноза и составила 9,4 процента. Это стало худшим показателем среди стран G7. Главной ее причиной стал рост цен на продовольствие (9,8 процента) и бензин (на 18,1 пенса за литр). Ситуация может сильно ухудшиться в октябре, когда повысятся оптовые цены на энергоносители.

При этом среди представителей рабочего класса растет недовольство сложившейся ситуацией. Так, сотрудники Королевской почты намерены выйти на забастовку, которая может стать крупнейшей в стране. Работники госсектора тоже выражают беспокойство: власти предложили повысить зарплату всего на 5 процентов, однако это ниже уровня инфляции, отмечается в статье.

По данным британского Управления национальной статистики, годовая инфляция в Великобритании по итогам июня ускорилась до 9,4 процента, подскочив до рекордного уровня за 40 лет. Преимущественно это связано с повышением цен на продукты питания и энергоносители, нивелировавшим снижение цен на подержанные автомобили и аудиовизуальное оборудование.

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Марина Совина
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