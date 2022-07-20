Инфляция в Великобритании подскочила до максимума за 40 лет

Годовая инфляция в Британии ускорилась до 9,4%, достигнув рекорда 1982 года

Годовая инфляция в Великобритании по итогам июня ускорилась до 9,4 процента, подскочив до рекордного уровня за 40 лет. О достижении рекорда сообщает Bloomberg со ссылкой на данные британского Управления национальной статистики.

В мае инфляция в стране составила 9,1 процента и уже тогда была признана максимальной за четыре десятилетия. Инфляционное давление преимущественно связано с повышением цен на продукты питания и энергоносители, нивелировавшим снижение цен на подержанные автомобили и аудиовизуальное оборудование.

Кроме того, британцам предрекали рекордное сокращение доходов в 2022 году — реальные располагаемые доходы, скорректированные на инфляцию, упадут примерно на 3,4 процента. По прогнозам аналитиков, на фоне резкого роста цен траты среднего домохозяйства в Великобритании достигнут 2370 фунтов (2900 долларов) в текущем году.

Ранее эксперты Daily Mail пообещали Британии сильнейший экономический шок с 1973 года из-за цен на нефть. Предпосылкой к масштабному кризису эксперты назвали решение Британии отказаться от импорта российской нефти до конца 2022 года. Аналитики выразили мнение, что решение об отказе от энергоносителей из России может серьезно отразиться на уровне жизни простых британцев.