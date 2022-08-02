Канада расширила санкции против России

Канада внесла в санкционный список более 40 физических и 17 юридических лиц из России

Власти Канады расширили санкции против России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство страны.

По информации канадского кабмина, под санкции Оттавы попали более 40 физических лиц и 17 компаний из России. Согласно заявлению властей, ограничения коснулись российских военнослужащих, которых ранее министерство обороны Украины обвинило в причастности к событиям в Буче.

15 июля сообщалось, что власти Канады ввели новые санкции против нефтегазового, химического и промышленного секторов экономики России. Поправки установили запрет на предоставление двух производственных услуг российской нефтегазовой, химической и обрабатывающей промышленности.