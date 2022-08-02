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Канада расширила санкции против России

Канада внесла в санкционный список более 40 физических и 17 юридических лиц из России

Фото: Christinne Muschi / Reuters

Власти Канады расширили санкции против России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство страны.

По информации канадского кабмина, под санкции Оттавы попали более 40 физических лиц и 17 компаний из России. Согласно заявлению властей, ограничения коснулись российских военнослужащих, которых ранее министерство обороны Украины обвинило в причастности к событиям в Буче.

15 июля сообщалось, что власти Канады ввели новые санкции против нефтегазового, химического и промышленного секторов экономики России. Поправки установили запрет на предоставление двух производственных услуг российской нефтегазовой, химической и обрабатывающей промышленности.

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Виктория Кондратьева
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