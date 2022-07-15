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Канада ввела новые санкции против России

Канада ввела санкции против нефтегазового, химического и промышленного секторов России

Фото: Chad Hipolito / Keystone Press Agency / Global Look Press

Власти Канады ввели новые санкции против нефтегазового, химического и промышленного секторов экономики России. Об этом сообщили в канадском МИД, передает ТАСС.

Поправки устанавливают запрет на предоставление двух производственных услуг российской нефтегазовой, химической и обрабатывающей промышленности. Уточняется, что в список добавлены восемь новых отраслей из этих секторов.

О том, что Оттава планирует расширить введенные ранее санкции против ряда отраслей энергетики и промышленного производства России, сообщалось 10 июля. В МИД страны пояснили, что после введения рестрикций у канадского бизнеса будет 60 дней на завершение контрактов с затронутыми отраслями.

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Марина Совина
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