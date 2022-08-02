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В Подмосковье благодаря кошке нашли тело умершей девушки

В Подмосковье полицейские нашли тело умершей неделю назад девушки благодаря крикам кошки

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Орехово-Зуево Московской области сотрудники полиции обнаружили тело двадцатилетней россиянки. Об этом сообщает АГН «Москва».

По сообщению агентства, девушка скончалась в собственной квартире около недели назад, и ее нашли лишь благодаря крикам домашней кошки.

«Дверь никто не открывал, и тогда жильцы заглянули в окно и увидели тело, лежавшее на кровати. Соседи вызвали полицию и спасателей», — приводит агентство сообщение источника.

По факту смерти россиянки проводится проверка.

Ранее сообщалось, что жильцы коммунальной квартиры в Москве шесть лет не замечали умершего соседа.

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Валерий Розенберг
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