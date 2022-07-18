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Тело москвича шесть лет пролежало незамеченным в коммунальной квартире

Жильцы коммунальной квартиры в Москве шесть лет не замечали умершего соседа

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

В коммунальной квартире в Москве обнаружили тело одного из жильцов. Как сообщает МК.RU, 71-летний мужчина скончался еще около шести лет назад, но все это время соседи не замечали этого.

По данным издания, мумифицированное тело было обнаружено ремонтировавшим проводку в квартире электриком. Рабочий прислонился к двери, ведущей в комнату москвича, она открылась, и электрик увидел труп мужчины на диване.

Соседи умершего рассказали, что были уверены, что их необщительный и склонный к употреблению спиртного сосед уехал к родственникам. По заявлению соседей, запаха разложения не чувствовали, так как в квартире постоянно курили, и табачный дым заглушал его.

По предварительной версии, смерть пожилого мужчины была не насильственной — он мог скончаться от острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Ранее сообщалось, что в квартире, расположенной на Мичуринском проспекте на западе Москвы, обнаружили тело скончавшейся 10 лет назад женщины.

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Валерий Розенберг
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