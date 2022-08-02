Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В российском городе нашли тело младенца у проезжей части

Тело новорожденной девочки нашли около проезжей части в Челябинске

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Тело новорожденной девочки нашли около проезжей части в Челябинске. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, прохожие днем во вторник, 2 августа, заметили сверток с мертвым младенцем в российском городе. Сейчас сотрудники полиции оцепили территорию у проезжей части.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Челябинской области проводится доследственная проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — отметили в ведомстве.

По сведениям URA.ru, правоохранители уже установили мать ребенка. Ею оказалась бездомная. Следователи начали устанавливать причины смерти новорожденной.

Ранее на сортировочной ленте Каширского мусороперерабатывающего завода в Подмосковье нашли тело младенца. Спустя некоторое время полицейские смогли установить предполагаемую мать погибшего младенца. Ею оказалась жительница города Домодедово.

Родственники россиянки сообщили, что она, находясь на девятом месяце беременности, самостоятельно отправилась в больницу, а вернулась оттуда без ребенка.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Самолет Пелоси начал снижаться у берегов Тайваня
В ДНР сообщили о подрыве семерых мирных жителей на мине «Лепесток»
Россияне бросились переезжать в одну страну
ВВС Китая направили истребители в Тайваньский пролив
Россиянам напомнили правила общения с мошенниками по телефону
Спрогнозирована климатическая катастрофа для всего человечества
Крупнейший производитель удобрений предупредил о мировой угрозе
На Восточный прибыл разгонный блок для запуска первого спутника проекта «Сфера»
Ноу-хау врачей Москвы по искусственному интеллекту распространят по всей России
Убивший жену ради страховки дантист признан виновным
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.