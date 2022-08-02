В российском городе нашли тело младенца у проезжей части

Тело новорожденной девочки нашли около проезжей части в Челябинске

Тело новорожденной девочки нашли около проезжей части в Челябинске. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, прохожие днем во вторник, 2 августа, заметили сверток с мертвым младенцем в российском городе. Сейчас сотрудники полиции оцепили территорию у проезжей части.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Челябинской области проводится доследственная проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — отметили в ведомстве.

По сведениям URA.ru, правоохранители уже установили мать ребенка. Ею оказалась бездомная. Следователи начали устанавливать причины смерти новорожденной.

Ранее на сортировочной ленте Каширского мусороперерабатывающего завода в Подмосковье нашли тело младенца. Спустя некоторое время полицейские смогли установить предполагаемую мать погибшего младенца. Ею оказалась жительница города Домодедово.

Родственники россиянки сообщили, что она, находясь на девятом месяце беременности, самостоятельно отправилась в больницу, а вернулась оттуда без ребенка.