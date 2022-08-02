Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Китай предупредил о последствиях визита Пелоси на Тайвань

Постпред Китая при ООН предупредил, что визит Пелоси на Тайвань подорвет отношения с США
Нэнси Пелоси

Нэнси Пелоси. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь предупредил о последствиях возможного визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Его слова на пресс-конференции передает РИА Новости.

Как отметил постпред, визит спикера подорвет отношения между Китаем и США. Он подчеркнул, что в Вашингтоне должны понимать последствия такого шага. Чжан Цзюнь напомнил, что Тайвань является «неотъемлемой частью территории Китая», а вопрос территориальной целостности он назвал «красной линией». «Мы жестко противостоим любым сепаратистским движениям в контексте Тайваня, а также вмешательству во внутренние дела КНР», — заключил он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен возложил на Китай ответственность за возможную напряженность из-за вероятного визита Нэнси Пелоси на Тайвань. По его словам, спикер сама примет решение о визите, так как конгресс США является независимой структурой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Блинкен допустил применение США ядерного оружия для защиты важных интересов США
Шольц рассказал об отправке Украине отсутствующего у армии Германии оружия
Мужчина отправился на рыбалку с подругой и побил 75-летний рекорд
Китай предупредил о последствиях визита Пелоси на Тайвань
В России призвали менять систему усыновления детей иностранцами
В ЛНР заявили об обстрелах из М777 со стороны ВСУ
В программе Малышевой раскрыли главные причины импотенции
Путин оценил работу российских десантников в спецоперации на Украине
США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» в Афганистане
Глава «Росчайкофе» прокомментировал уход брендов Lipton и Brooke Bond с рынка
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.