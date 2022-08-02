Китай предупредил о последствиях визита Пелоси на Тайвань

Постпред Китая при ООН предупредил, что визит Пелоси на Тайвань подорвет отношения с США

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь предупредил о последствиях возможного визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Его слова на пресс-конференции передает РИА Новости.

Как отметил постпред, визит спикера подорвет отношения между Китаем и США. Он подчеркнул, что в Вашингтоне должны понимать последствия такого шага. Чжан Цзюнь напомнил, что Тайвань является «неотъемлемой частью территории Китая», а вопрос территориальной целостности он назвал «красной линией». «Мы жестко противостоим любым сепаратистским движениям в контексте Тайваня, а также вмешательству во внутренние дела КНР», — заключил он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен возложил на Китай ответственность за возможную напряженность из-за вероятного визита Нэнси Пелоси на Тайвань. По его словам, спикер сама примет решение о визите, так как конгресс США является независимой структурой.