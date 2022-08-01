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США возложили ответственность за напряженность из-за Тайваня на Китай

Госсекретарь США Блинкен: Китай ответственен за возможное обострение из-за Тайваня
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен возложил ответственность на Китай за возможную напряженность из-за вероятного визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Его слова передает Reuters.

«Если спикер решит посетить, а Китай попытается создать кризис какого-либо рода или другим образом увеличить напряженность, это будет полностью на Пекине», — заявил Блинкен. По его словам, Пелоси сама примет решение о визите, так как Конгресс США является независимой структурой.

Ранее Джон Кирби заявил, что Белый дом поддержит возможную поездку Нэнси Пелоси на Тайвань. По его словам, Вашингтону не следует бояться предупреждений со стороны Пекина о возможных военных мерах китайской стороны.

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Марина Совина
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