Белый дом заявил о поддержке возможного визита Пелоси на Тайвань
Белый дом поддержит возможную поездку спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.
«Мы хотим гарантировать, что она может безопасно выезжать за рубеж. И мы намерены гарантировать это», — сказал чиновник. По его словам, Вашингтону не следует бояться предупреждений со стороны Пекина о возможных военных мерах китайской стороны, в случае прибытия Пелоси на остров.
«Речь идет о важной поездке спикера, и мы сделаем все возможное, чтобы ее поддержать. Изменений в нашей политике нет. Нет изменений в нашем внимании к попыткам поддерживать свободные и безопасные регионы Индийского и Тихого океанов», — добавил Кирби.
Ранее портал ETtoday написал, что власти Тайваня рассказали о получении запроса на прием спикера Палаты представителей США в Тайбэе 2 августа. По его информации, Пелоси во главе делегации из 20 человек приземлится около 22:30 по местному времени (17:30 мск) в аэропорту Суншань и остановится в отеле Grand Hyatt.