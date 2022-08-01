Белый дом заявил о поддержке возможного визита Пелоси на Тайвань

Джон Кирби заявил, что Белый дом поддержит возможную поездку Пелоси на Тайвань

Белый дом поддержит возможную поездку спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

«Мы хотим гарантировать, что она может безопасно выезжать за рубеж. И мы намерены гарантировать это», — сказал чиновник. По его словам, Вашингтону не следует бояться предупреждений со стороны Пекина о возможных военных мерах китайской стороны, в случае прибытия Пелоси на остров.

«Речь идет о важной поездке спикера, и мы сделаем все возможное, чтобы ее поддержать. Изменений в нашей политике нет. Нет изменений в нашем внимании к попыткам поддерживать свободные и безопасные регионы Индийского и Тихого океанов», — добавил Кирби.

Ранее портал ETtoday написал, что власти Тайваня рассказали о получении запроса на прием спикера Палаты представителей США в Тайбэе 2 августа. По его информации, Пелоси во главе делегации из 20 человек приземлится около 22:30 по местному времени (17:30 мск) в аэропорту Суншань и остановится в отеле Grand Hyatt.