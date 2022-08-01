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Белый дом заявил о поддержке возможного визита Пелоси на Тайвань

Джон Кирби заявил, что Белый дом поддержит возможную поездку Пелоси на Тайвань

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Белый дом поддержит возможную поездку спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

«Мы хотим гарантировать, что она может безопасно выезжать за рубеж. И мы намерены гарантировать это», — сказал чиновник. По его словам, Вашингтону не следует бояться предупреждений со стороны Пекина о возможных военных мерах китайской стороны, в случае прибытия Пелоси на остров.

«Речь идет о важной поездке спикера, и мы сделаем все возможное, чтобы ее поддержать. Изменений в нашей политике нет. Нет изменений в нашем внимании к попыткам поддерживать свободные и безопасные регионы Индийского и Тихого океанов», — добавил Кирби.

Ранее портал ETtoday написал, что власти Тайваня рассказали о получении запроса на прием спикера Палаты представителей США в Тайбэе 2 августа. По его информации, Пелоси во главе делегации из 20 человек приземлится около 22:30 по местному времени (17:30 мск) в аэропорту Суншань и остановится в отеле Grand Hyatt.

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Николай Чигасов
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