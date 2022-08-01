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Власти Тайваня получили запрос о приеме Пелоси 2 августа

Власти Тайваня заявили, что получили запрос о приеме Пелоси в Тайбэе 2 августа
Нэнси Пелоси

Нэнси Пелоси. Фото: Chris Kleponis / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Власти Тайваня заявили, что получили запрос о приеме спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэе 2 августа. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

По информации канала, Пелоси посетит столицу Тайваня 2 августа. При этом в МИД Тайваня отказались комментировать информацию о возможном визите американского политика, передает Reuters. «Мы не дадим никаких комментариев по поводу сообщений о плане поездки Пелоси, мы не дадим никакой дополнительной информации для СМИ», — подчеркнули в министерстве.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на анонимных официальных лиц в Вашингтоне и Тайбэе сообщил, что Пелоси с высокой вероятностью посетит Тайвань вопреки опасениям администрации американского президента Джо Байдена.

До этого представитель Минобороны КНР Тань Кэфэй напомнил, что США обещали не поддерживать независимость Тайваня, поэтому Китай требует подтвердить это реальными действиями.

Виктория Кондратьева
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