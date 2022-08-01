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Стало известно о высокой вероятности визита Пелоси на Тайвань

CNN заявил о высокой вероятности визита Пелоси на Тайвань вопреки опасениям Байдена

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси с высокой вероятностью посетит Тайвань вопреки опасениям администрации американского президента Джо Байдена. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на анонимных официальных лиц в Вашингтоне и Тайбэе, передает ТАСС.

При этом в Белом доме продолжают сомневаться насчет этой поездки из-за непредсказуемой реакции на нее со стороны Пекина. Пока неизвестно, когда конкретно Пелоси окажется на Тайване, однако уточняется, что она останется там на ночь.

Также представитель американской стороны заверил, что Пентагон отслеживает действия Китая и работает над обеспечением безопасности Пелоси.

Ранее стало известно, что в преддверии возможного визита Пелоси Пентагон начал стягивать к Тайваню дополнительные силы, в том числе авианосцы. «Военные изначально были против визита спикера, но теперь, похоже, создают буферную зону для самолета Пелоси на случай, если она все-таки решит прилететь на Тайвань», — сказано в сообщении японского издания Nikkei.

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Николай Чигасов
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