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Пентагон начал стягивать авианосцы к Тайваню в преддверии визита Пелоси

Nikei Asia: Пентагон стягивает к Тайваню дополнительные силы, в том числе авианосцы

Фото: Mike Blake / Reuters

В преддверии возможного визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси Пентагон начал стягивать к Тайваню дополнительные силы, в том числе авианосцы, пишет Nikei Asia.

«Военные изначально были против визита спикера, но теперь, похоже, создают буферную зону для самолета Пелоси на случай, если она все-таки решит прилететь на Тайвань», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Пелоси может прибыть на Тайвань 2 августа. По информации издания China Times, политик может провести ночь на острове и на следующий день встретиться с главой местной администрации Цай Инвэнь.

26 июля представитель Минобороны КНР Тань Кэфэй напомнил, что США обещали не поддерживать независимость Тайваня, поэтому Китай требует подтвердить это реальными действиями. Он предупредил, что китайские военные не будут сидеть сложа руки в случае визита Пелоси на остров.

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Варвара Кошечкина
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