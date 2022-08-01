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Названа возможная дата визита Пелоси на Тайвань

China Times: спикер палаты представителей США Пелоси может прибыть на Тайвань 2 августа

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Спикер палаты представителей США Пелоси Нэнси Пелоси может прибыть на Тайвань 2 августа. Возможную дату визита политика на остров называет местная газета China Times, передает РИА Новости.

По информации издания, Пелоси может провести ночь на Тайване и встретиться с главой администрации острова Цай Инвэнь 3 августа. Отмечается, что она также встретится с другими высокопоставленными чиновниками, а около полудня того же дня уедет с острова.

При этом власти Тайваня, в том числе МИД и офис главы администрации официально не подтверждают эту информацию.

Ранее представитель Минобороны КНР Тань Кэфэй напомнил, что США обещали не поддерживать независимость Тайваня, поэтому Китай требует подтвердить это реальными действиями. Он предупредил, что китайские военные не будут сидеть сложа руки в случае визита Пелоси на остров.

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Виктория Кондратьева
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