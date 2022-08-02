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Блогерша показала простой способ сделать юбку из платья за считаные минуты

Блогерша Шанталь Мила заправила лиф платья под ремень и получила юбку-карандаш

Кадр: mama_mila_ / TikTok

Жительница Мельбурна, Австралия, Шанталь Мила показала простой способ сделать юбку из платья за считаные минуты. Соответствующий ролик она опубликовала в TikTok.

Упомянутый лайфхак юзерша с никнеймом mama_mila_ продемонстрировала на примере атласного платья-комбинации кремового цвета. Так, блогерша надела его поверх топа, затем закрепила на талии кожаный ремень и заправила под него лиф и бретели, после чего аккуратно расправила складки. В результате у девушки получилась юбка-карандаш на высокой талии.

Размещенное в сети видео набрало более 69 тысяч просмотров. Пользователи сети принялись благодарить автора за совет. «Отличная идея», «Я бы догадалась только надеть поверх него топ», «Гениально», — писали комментаторы.

Ранее в июле блогерша из Великобритании Меган Крэмпси сшила платье из дешевого пододеяльника и удивила подписчиков результатом. Так, девушка купила комплект постельного белья в одном из супермаркетов сети Asda за девять фунтов стерлингов (около 670 рублей). Из пододеяльника Крэмпси изготовила летнее миди-платье свободного силуэта с пышными рукавами.

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Полина Гераскина
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