Пятеро взрослых и двое детей пострадали в ДТП в российском регионе

В Красноярском крае в ДТП пострадали пятеро взрослых и двое детей

В Красноярском крае на трассе Минусинск — Новоселово произошло ДТП, в результате которого пострадали семь человек, двое из которых — дети. Об этом сообщается на сайте регионального управления ГИБДД.

По данным ГИБДД, авария произошла из-за того, что водитель автомобиля Lada не справилась с управлением и на скорости выехала на встречную полосу, где столкнулась с авто, в котором ехали пятеро взрослых и двое детей.

Одному из пострадавших детей — три года, другому — шесть лет. В ГИБДД уточнили, что лишь благодаря детским креслам они не получили более серьезных травм.

По факту аварии возбуждено административное дело по части 2 статьи 12.24 КоАП («Нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение среднего вреда здоровью потерпевшего»).

Ранее в ДТП на Кубани погибла семья из пяти человек из Санкт-Петербурга, среди них трое детей. Инцидент произошел на трассе Роговская — Приморско-Ахтарск в Тимашевском районе. Легковой автомобиль Ford Focus лоб в лоб столкнулся с грузовиком.