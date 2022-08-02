Китай проведет крупные морские учения вблизи Тайваня

Флот НОАК анонсировал крупные военные учения вблизи Тайваня на фоне визита Пелоси

Флот Народно-освободительной армии Китая (НОАК) проведет крупные военные учения в акватории провинции Чжэцзян, которая граничит с Тайванем на севере. Об этом сообщает ТАСС

Морские маневры с учебными стрельбами на фоне визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси пройдут с 3 по 5 августа, морское управление провинции Чжэцзян уже анонсировало ограничение судоходство в районе близ Тайваня.

Ранее стало известно, что самолет спикера Пелоси приземлился в аэропорту Суньшан в Тайбэе около 17:42 по московскому времени. До этого, согласно данным авиарадаров, указанный самолет пролетел над островами Борнео и Сулавеси, затем повернул на север и, обогнув Филиппины, направился на Тайвань.