Мужчину пять лет мучили газы в кишечнике из-за испорченного сэндвича

LBC: британец Тайрон Прадес съел бутерброд и пять лет страдал от метеоризма и флатуленции

Из-за испорченного бутерброда 46-летний Тайрон Прадес из графства Уилтшир, Великобритания, пять лет страдал от метеоризма и флатуленции. Об этом сообщает LBC.

В 2017 году мужчина съел сэндвич с ветчиной, который продавался на рождественском рынке в британском городе Бирмингем. Спустя несколько часов у него начались желудочные спазмы, жар, рвота и диарея. Из-за инфекции ему пришлось провести в постели пять недель.

С тех пор британца мучают проблемы с пищеварением. По его словам, постоянное скопление газов в кишечнике мешает ему спать и не дает чувствовать себя спокойно на публике.

Прадес подал иск против компании Frankfurt Christmas Market — устроителя рождественского рынка, где продавался испорченный сэндвич. Он требует, чтобы ему выплатили компенсацию величиной не менее 200 тысяч фунтов стерлингов (около 15 миллионов рублей).

Юрист Роберт Паркин, представляющий интересы Прадеса, заявил, что ветчина была носителем сальмонеллы и от нее пострадали и другие покупатели. В компании утверждают, что заражение сальмонеллой не фиксировалось, однако на ноже была найдена кишечная палочка.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что переедание может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Среди них метеоризм, отрыжка, вздутие, гастрит и другие