Врач запретила россиянам купаться в фонтанах

Врач лабораторной диагностики Сафонова: через воду в фонтане можно подхватить гепатит А

Контакт с водой из фонтана может обернуться заражением гепатитом А, сообщила врач клинической лабораторной диагностики Анна Сафонова. В интервью для «Известий» она запретила россиянам купаться в фонтанах.

Сафонова предупредила: вода в фонтанах не проходит обеззараживание, поэтому любители купаться в них могут подхватить вирусные заболевания, холеру, грибковые поражения, глистные инвазии, кишечную палочку и даже гепатит А. Врач подчеркнула, что воду в городских водоемах обновляют примерно раз в неделю, а чаши фонтанов и другие детали чистят еще реже. «За все это время вода успевает "цеплять" на себя все, что только можно: пыль, осадки, выхлопы автомобилей, инфекции от лиц без определенного места жительства, которые моются в фонтанах и стирают там белье», — объяснила она. Врач дополнила, что в воде из фонтана могут быть биологические жидкости голубей, уток или бродячих собак.

Особенно опасно купаться в фонтанах тем, у кого есть открытые раны, так как попадание в рану грязной воды может привести к развитию заболеваний кожных покровов и дыхательных путей. «По этим причинам вода из фонтана непригодна не только для питья, но даже для ополаскивания ног или рук», — пояснила эксперт.

В заключение Сафонова сообщила, что в скользкой чаше фонтана можно поскользнуться и получить травму, кроме того, существует вероятность пострадать от удара током, так как там часто используются различные коммуникации и подсветки. «Избегайте таких развлечений, не подвергайте себя риску заражения и получения травм», — резюмировала врач.

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