Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Врач предупредила о смертельной опасности для босых детей в городе

Педиатр Сиверцова: в городе босые дети могут подхватить бешенство

Фото: Shutterstock

Дети, гуляющие босиком в городе, могут заразиться лишаем и бешенством, рассказала педиатр Юлия Сиверцова. В беседе с News.ru врач предупредила о смертельной опасности для босых детей в городе.

Она напомнила, что категорически нельзя, чтобы ребенок ходил в общественных местах без обуви. По словам Сиверцовой, лишай — самое безобидное, что может подхватить ребенок, например, в песочнице. В случае, если на коже есть ранки, ребенок и вовсе может заразиться смертельно опасным бешенством, добавила педиатр.

Материалы по теме:
«Люди заводят детей, когда им не страшно» В России готовят новый запрет — говорить о чайлдфри. Чем это опасно?
«Люди заводят детей, когда им не страшно»В России готовят новый запрет — говорить о чайлдфри. Чем это опасно?
18 февраля 2022
«Это неприемлемо в XXI веке» Россиянки предохраняются колой и лечат чесноком половые органы. Что об этом говорят врачи?
«Это неприемлемо в XXI веке»Россиянки предохраняются колой и лечат чесноком половые органы. Что об этом говорят врачи?
20 апреля 2022

«Хотя бешенство достаточно быстро умирает в песке при жаркой погоде, при условии, что бешеное животное напускало в песочницу слюну недавно, ребенок вполне может им заразиться, а это при несвоевременном выявлении может привести к летальному исходу», — отметила врач.

Сиверцова добавила, что, гуляя босиком, ребенок может пораниться об острый предмет, повредить сухожилия или и вовсе заразиться столбняком, наступив на ржавый гвоздь.

В то же время врач напомнила, что на дачах детям полезно ходить без обуви: так они массируют стопы, укрепляя кожный покров, и гораздо меньше рискуют чем-то заразиться.

Ранее врач Екатерина Кашух предупредила об опасности общения с ежами. По словам эксперта, это может закончиться грибковой инфекцией или укусом клеща, также ежи переносят бешенство.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вера Владзиевская
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило о подорвавшемся на украинской мине украинском судне
Нацбанк Украины запретил выставлять курс валют вне обменников
В КХЛ выступили с заявлением после отказа легионера возвращаться в «Спартак»
Названы самые дешевые направления для путешествий на электричке из Москвы
57-летняя модель снялась в рубашке на голое тело и порадовала фанатов
Двукратный обладатель Кубка Стэнли выступил в поддержку россиян
Белый дом прокомментировал возможность разговора Путина и Байдена
Врач предупредила о смертельной опасности для босых детей в городе
Альбац, Алешковского и Быкова признали СМИ-иноагентами
Назван инициатор переговоров Лаврова и Блинкена
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.