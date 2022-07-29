Врач предупредила о смертельной опасности для босых детей в городе

Педиатр Сиверцова: в городе босые дети могут подхватить бешенство

Дети, гуляющие босиком в городе, могут заразиться лишаем и бешенством, рассказала педиатр Юлия Сиверцова. В беседе с News.ru врач предупредила о смертельной опасности для босых детей в городе.

Она напомнила, что категорически нельзя, чтобы ребенок ходил в общественных местах без обуви. По словам Сиверцовой, лишай — самое безобидное, что может подхватить ребенок, например, в песочнице. В случае, если на коже есть ранки, ребенок и вовсе может заразиться смертельно опасным бешенством, добавила педиатр.

«Хотя бешенство достаточно быстро умирает в песке при жаркой погоде, при условии, что бешеное животное напускало в песочницу слюну недавно, ребенок вполне может им заразиться, а это при несвоевременном выявлении может привести к летальному исходу», — отметила врач.

Сиверцова добавила, что, гуляя босиком, ребенок может пораниться об острый предмет, повредить сухожилия или и вовсе заразиться столбняком, наступив на ржавый гвоздь.

В то же время врач напомнила, что на дачах детям полезно ходить без обуви: так они массируют стопы, укрепляя кожный покров, и гораздо меньше рискуют чем-то заразиться.

Ранее врач Екатерина Кашух предупредила об опасности общения с ежами. По словам эксперта, это может закончиться грибковой инфекцией или укусом клеща, также ежи переносят бешенство.

