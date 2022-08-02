В Норильске ФСБ задержала сторонника украинских националистов за призывы к теракту

В Норильске арестовали сторонника украинских националистов за призывы к теракту в День Победы. Об этом во вторник, 2 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ по Красноярскому краю.

По данным спецслужбы, молодой человек в своем Telegram-канале опубликовал видео с призывами к теракту 9 мая на территории города. Известно, что дома он хранил нацистскую атрибутику.

Следователи возбудили уголовно дело по статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ. Затем правоохранители задержали фигуранта. Ему грозит до семи лет колонии.

Ранее стало известно, что в Волгограде сотрудники ФСБ и МВД задержали 33-летнего сторонника националистической идеологии с оружием и взрывчаткой.