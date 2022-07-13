ФСБ задержала националиста с оружием и взрывчаткой

В Волгограде сотрудники ФСБ задержали националиста с оружием и взрывчаткой

В Волгограде сотрудники ФСБ и МВД задержали 33-летнего сторонника националистической идеологии с оружием и взрывчаткой. Об этом в среду, 13 июля, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу УФСБ.

По данным ведомства, в квартире мужчины были обнаружены и изъяты три килограмма тротила, ствол винтовки Mauser 98k, гранаты времен Великой Отечественной войны, ствольная коробка и два флага со свастикой.

По данным информационного агентства «Городские вести», во время обыска волгоградец решил избавиться от улик, после чего сложил их в портфель и выбросил с балкона. Позже в выкинутом рюкзаке силовики нашли пистолет Макарова, 60 патронов различного калибра, два самодельных взрывных устройства (СВУ) и гранаты.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ. Фигурант полностью признал вину.

24 мая стало известно, что ФСБ предотвратила теракт в Ростовской области. Сотрудники спецслужбы задержали подростка, завербованного украинскими националистами.