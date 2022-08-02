В России назвали сроки для полной замены Booking

Глава «Опоры России» Кожевников считает, что для замены Booking в России потребуется год

Отечественным компаниям потребуется год, чтобы определить лидера на рынке сервисов интернет-бронирования отелей после ухода Booking с российского рынка. Такие сроки назвал РИА Новости вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников.

По мнению Кожевникова, новый лидер должен создавать удобные условия для сотрудничества и выгодные комиссии для отельеров. Кроме того, чтобы полностью заменить ушедший сервис, его аналог также должен иметь заложенный бюджет на маркетинг, так как Booking тратил на рекламу в мире около пяти миллиардов долларов (310,2 миллиарда рублей) в год.

«Сейчас все онлайн тревел-агентства, в их числе "Островок", "Суточно.ру", "Яндекс.Путешествия" и другие, оперативно развивают свои сервисы, чтобы самостоятельные туристы могли легко воспользоваться ими при выборе мест размещения. На сегодняшний момент лидер еще не определился. Идет борьба за долю, которой владел Booking, а это более 80 процентов рынка», — считает глава «Опоры России».

Ранее, в июне, Верховный суд обвинил голландскую компанию Booking.com в нарушении антимонопольного законодательства и навязывании цен отелям. Отмечалось, что компания навязывала условия паритета цен, согласно которым размещение в гостинице на других ресурсах не могло быть ниже, чем на сайте Booking.com.