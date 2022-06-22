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Booking обвинили в навязывании цен отелям

Верховный суд обвинил Booking в навязывании цен отелям и нарушении антимонопольного закона

Фото: Philipp von Ditfurth / Globallookpress.com

Верховный суд обвинил голландскую компанию Booking.com в нарушении антимонопольного законодательства и навязывании цен отелям. О этом сообщает РИА Новости.

Ранее подобные выводы сделала Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. Отмечалось, что компания навязывала условия паритета цен, согласно которым размещение в гостинице на других ресурсах не могло быть ниже, чем на сайте Booking.com.

Отмечается, что в суде отклонили кассационную жалобу компании, которая просила пересмотреть судебные акты трех нижестоящих инстанций, поддержавших ФАС.

По данным службы, сервис Booking запрещал подключенным к нему гостиницам, апартаментам и другим местам для размещения снижать цены на других площадках. В частности, речь шла о туристических агентствах, мета-поисковиках и сайтах самих отелей.

В августе прошлого года ФАС оштрафовала компанию на 1,3 миллиарда рублей за злоупотребление доминирующим положением на российском рынке. Голландский сервис попытался оспорить это решение, однако сделать это не получилось. В апреле компания отчиталась об уплате штрафа, несмотря на приостановку деятельности в России.

Ксения Жарова
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