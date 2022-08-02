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Германия пообещала помочь Тайваню в случае нападения Китая

Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что Германия поддержит Тайвань в случае нападения Китая

Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

Власти Германии помогут Тайваню в случае нападения со стороны Китая. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, передает Spiegel.

«Мы не приемлем, когда нарушается международное право и более крупный сосед нападает на своего меньшего соседа, нарушая это право, — и это, конечно же, относится и к Китаю», — рассказала министр. Она пообещала, что Берлин поддержит Тайвань в случае китайской агрессии.

Ранее официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что власти Китая лишат сепаратистов и их пособников малейших шансов на независимость Тайваня. По ее словам, воля народа Китая, численность которого превышает 1,4 миллиарда человек, в вопросе защиты территориальной целостности страны непоколебима.

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Виктория Кондратьева
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