Японские гиганты списали сотни миллионов долларов после указа Путина

Mitsui & Co. и Mitsubishi Corp. понизили оценку активов в проекте «Сахалин-2»

Японские гиганты Mitsui & Co. и Mitsubishi Corp. списали сумму в сотни миллионов долларов (1,7 миллиарда долларов, 218 миллиардов иен), связанных с их инвестициями в российский проект «Сахалин-2». Из отчетности первой компании следует переоценка на сумму в 136,6 миллиарда иен, из отчетности второй — в 81,13 миллиарда.

Mitsui & Co. и Mitsubishi — акционеры Sakhalin Energy, их доли составляют 12,5 и 10 процентов соответственно. Обе компании, информируя о снижении оценки, указывают на указ президента России Владимира Путина, подписанный больше месяца назад. Документ предполагает, что оператором проекта «Сахалин-2» вместо компании Sakhalin Energy станет создаваемое Россией предприятие.

Оба японских предприятия при этом не исключают участия в новой компании. Mitsubishi отмечает, что сейчас ведет консультации с правительством своей страны и партнерами по этому вопросу, и уточняет, что стоимость активов может возрасти или снизиться в зависимости обстоятельств.

Министр экономики, торговли и промышленности страны Коити Хагиуда, по данным ТАСС, 2 августа уточнил, что Япония пока не получала информации о новом операторе проекта. По его словам, в ходе состоявшейся на прошлой неделе встречи с представителями США Токио уведомил Вашингтон о своем намерении сохранить доли в «Сахалине-2». Соответствующие намерения анонсировались японской стороной и в середине июля.

Еще одним иностранным акционером проекта остается Shell (27,5 процента), остальное — у «Газпрома». Указ Путин подписал 30 июня.