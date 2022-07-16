Глава Минпромторга Японии Хагиуда: Mitsui и Mitsubishi сохранят долю в «Сахалине-2»

Японские компании Mitsui и Mitsubishi, имеющие долю в проекте «Сахалин-2», должны сохранить свое участие после решения России сделать оператором российское общество с ограниченной ответственностью (ООО). Об этом пишет газета Nikkei со ссылкой на заявление министра экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуды после встречи с премьером страны Фумио Кисидой.

«Японские компании уже имеют долю [в проекте], поэтому мы договорились, что они должны крепко удерживать ее», — пояснил Хагиуда. Отмечается, что японское правительство призвало Mitsui и Mitsubishi оставаться акционерами после того, как новая российская компания станет оператором проекта.

На Россию приходится около 8,8 процента всего японского импорта сжиженного природного газа (СПГ), практически весь газ в страну поступает через «Сахалин-2».

30 июня президент России Владимир Путин подписал указ о специальных мерах в топливо-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств. Он предписал сменить оператора нефтегазового проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy и передать имущество компании в собственность государству.

На 30 июня акционерами Sakhalin Energy являлись «Газпром» (50 процентов плюс одна акция), Shell (27,5 процента минус одна акция), а также Mitsui & Co. (12,5 процента) и Mitsubishi (10 процентов).