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В России появится монета с изображением древнерусского города XII века

Банк России выпускает миллион памятных 10-рублевых монет, посвященных Городцу

Изображение: ЦБ РФ

Во вторник, 2 августа, Банк России выпускает в обращение миллион памятных монет номиналом 10 рублей, посвященных Городцу в Нижегородской области. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

Денежный знак, который входит в серию «Древние города России», выполнен из недрагоценных металлов. Так, в обращении появятся новые 10-рублевые монеты, на оборотной стороне которых находится рельефное изображение панорамы города и герб Городецкого района.

Древнерусский город Городец основан во второй половине XII века как крепость для защиты рубежей Владимирской Руси от походов волжских булгар.

«Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений», — напомнили в ЦБ.

Ранее в июле сообщалось, что Банк России выпустит памятную монету к 100-летию со дня образования Чеченской Республики. По словам главы региона Рамзана Кадырова, в честь праздника в республике также планируют организовать световое шоу дронов, провести праздничный концерт и открыть олимпийский центр дзюдо имени Владимира Путина.

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Дарья Рыбак
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