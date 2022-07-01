К 100-летию государственности Чечни выпустят специальную монету

Банк России выпустит монету к 100-летию государственности Чечни

Банк России выпустит памятную монету к 100-летию со дня образования Чеченской Республики. Об этом сообщает ТАСС.

«В рамках празднования 100-летнего юбилея органами государственной власти, местного самоуправления и общественными организациями Чечни проведено 614 мероприятий на территории республики и других регионов РФ. Вместе с тем банком России принято положительное решение о выпуске памятной монеты, а также прорабатываются вопросы издания государственных знаков почтовой оплаты, посвященных юбилею», — сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

По его словам, в республике также планируют организовать световое шоу дронов, провести праздничный концерт, а также открыть олимпийский центр дзюдо имени Владимира Путина.

Чеченская автономная область была образована 30 ноября 1922 года из Чеченского национального округа Горской АССР. В 1934 году Чеченская и Ингушская автономии были объединены в Чечено-Ингушскую автономную область, которая в 1936 году была преобразована в Чечено-Ингушскую АССР.