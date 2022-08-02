Политик предложил карать за нежелание общаться

The Washington Post: филиппинский политик предложил бороться с гостингом

Член филиппинского парламента Арнольфо Тевес-младший предложил запретить гостинг (ghosting) — внезапный отказ от общения онлайн без видимой причины. Об этом сообщает The Washington Post.

Политик считает гостинг разновидностью эмоционального насилия. По его словам, современные технологии позволяют легко рвать связи с собеседниками и не думать о чувствах другого человека. Он считает, что с этим необходимо бороться.

Тевес-младший разработал законопроект, согласно которому такой «акт должен быть наказан». Как именно, по его мнению, следует карать за нежелание общаться, не уточняется.

Термин «гостинг» получил распространение в 2010-х годах в связи с ростом популярности социальных сетей. При гостинге один из собеседников блокирует другого и игнорирует его попытки выйти на связь. Чаще всего это происходит с новыми знакомыми, с которыми еще не сформировались крепкие отношения, не появились общие дела или друзья.

Ранее сообщалось, что гостинг вошел в топ-10 причин отказа россиянам в приеме на работу. Случаи, когда соискатель не выходит на работу после принятия предложения от работодателя, наиболее распространены среди IT-специалистов, бухгалтеров, финансистов, менеджеров по продажам, маркетологов и PR-менеджеров.