Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Политик предложил карать за нежелание общаться

The Washington Post: филиппинский политик предложил бороться с гостингом

Фото: Tero Vesalainen / Shutterstock

Член филиппинского парламента Арнольфо Тевес-младший предложил запретить гостинг (ghosting) — внезапный отказ от общения онлайн без видимой причины. Об этом сообщает The Washington Post.

Политик считает гостинг разновидностью эмоционального насилия. По его словам, современные технологии позволяют легко рвать связи с собеседниками и не думать о чувствах другого человека. Он считает, что с этим необходимо бороться.

Тевес-младший разработал законопроект, согласно которому такой «акт должен быть наказан». Как именно, по его мнению, следует карать за нежелание общаться, не уточняется.

Материалы по теме:
Любовь на краю света. Влюбленные сбежали от племени, запрещавшего им быть вместе: история австралийских Ромео и Джульетты
Любовь на краю света.Влюбленные сбежали от племени, запрещавшего им быть вместе: история австралийских Ромео и Джульетты
16 августа 2021
«Да не может такого быть!» Те, кому повезло в 2020-м: самые трогательные, добрые и жизнеутверждающие истории о людях и животных
«Да не может такого быть!»Те, кому повезло в 2020-м: самые трогательные, добрые и жизнеутверждающие истории о людях и животных
3 января 2021

Термин «гостинг» получил распространение в 2010-х годах в связи с ростом популярности социальных сетей. При гостинге один из собеседников блокирует другого и игнорирует его попытки выйти на связь. Чаще всего это происходит с новыми знакомыми, с которыми еще не сформировались крепкие отношения, не появились общие дела или друзья.

Ранее сообщалось, что гостинг вошел в топ-10 причин отказа россиянам в приеме на работу. Случаи, когда соискатель не выходит на работу после принятия предложения от работодателя, наиболее распространены среди IT-специалистов, бухгалтеров, финансистов, менеджеров по продажам, маркетологов и PR-менеджеров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Савелий Максимцев
Обсудить
Последние новости
США ввели санкции против Алины Кабаевой
Главная экономика Европы оказалась под угрозой
Замглавы херсонской администрации Стремоусов попал под санкции США
Коллеги изнасиловали сотрудницу российского кафе в первый рабочий день
США ввели визовые ограничения против сотен россиян
Врач запретила россиянам купаться в фонтанах
В США объявили Байдена виновным в кризисе на Украине
Блогерша показала простой способ сделать юбку из платья за считаные минуты
Валерий Леонтьев объяснил свой отъезд в США
Массовое нашествие клопов и тараканов в Европе напугало туристов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.