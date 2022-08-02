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Эмбер Херд заявила о потере 50 миллионов долларов из-за клеветы Деппа в ее адрес

Сторона Херд заявила, что актриса потеряла 50 миллионов долларов из-за клеветы Деппа

Фото: Michael Reynolds / Reuters

Сторона американской актрисы Эмбер Херд утверждает, что артистка понесла финансовые убытки в размере до 50 миллионов долларов из-за клеветы ее бывшего супруга Джонни Деппа. Информация об этом содержится в опубликованных судебных документах, пишет The Daily Beast.

Утверждается, что Херд потеряла от 47 до 50 миллионов долларов в течение трех-пяти лет. Адвокаты Эмбер также отметили, что статус актрисы до судебных разбирательств был сопоставим с уровнем таких кинозвезд, как Джейсон Момоа, Галь Гадот, Зендея, Ана де Армас и Крис Пайн.

Ранее сторона Херд заявила о невозможности выплатить Деппу 10 миллионов долларов. Сторона актера в ответ на это высказалась о намерении артиста простить экс-супруге долг, подчеркнув, что главной целью музыканта в судебном разбирательстве было восстановить собственную репутацию, а не получить деньги от бывшей возлюбленной.

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Дениза Мацаева
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